Ba om et større beløp, får 60.000 kr etter tomtekjøp

Nyheter

Mandag behandlet Frøya formannskap NMK Frøyas søknad om pengestøtte.

Da Salmar kjøpte opp Frøya flyplass i fjor fikk motorsportklubben mulighet til å kjøpe tomta hvor de har etablert sitt motorsportanlegg ved flyplassen. NMK Frøya betalte 200.000 kroner. I etterkant har klubben søkt Frøya kommune om de kan støtte klubben ved å ta hele eller deler av kostnadene ved kjøpet.

Uenig om beløp

Rådmannens innstilling var at man skulle avslå motorsportklubbens søknad om pengestøtte siden kommunen ikke har avsatt penger til slike formål. I følge froya.no har formannskapet i dag vedtatt å støtte NMK Frøya. Dette etter diskusjon blant annet hvorvidt støtte til det å erverve grunn kan føre til lignende søknader fra andre lag og foreninger. Argumentasjonen for at motorsportsenteret skulle få støtte er at de er en del av Helhetlig idrettspark og at de gjør mye positivt for ulike grupper i samfunnet. Opposisjonen foreslo å støtte klubben med 100.000 kroner. AP med flertall vedtok til slutt at NMK Frøya får støtte på 60.000 kroner.