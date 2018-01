De første tre brudeparene har booket sin vielse hos kommunene

Nyheter

Fra nyttår overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten som domstolene har hatt til nå. Både Hitra og Frøya kommuner forteller at de har fått de første bookingene.

Ordfører Berit Flåmo kan fortelle at det så langt har kommet to konkrete forespørsler på Frøya.

- Det første paret skal vies i februar og det andre paret i april, forteller Flåmo.

Rådmann Laila Eide Hjertø kan fortelle at de har fått en forespørsel på Hitra. Vielsen skal foregå i juli.

Vil gjøre dagen personlig

I Frøya kommune er det ordfører og varaordfører som har vigselsrett. Det er Berit som skal forrette de to første borgerlige vielsene på Frøya, men ønsker framtidige par at varaordføreren skal stille så lar det seg gjøre, presiserer hun.

- Vi ønsker å gjøre dagen personlig for paret som skal inngå ekteskap. Frøya kultur- og kompetansesenter er satt av til seremonirom, men ønsker paret å bli viet et annet sted så skal vi være rause og legge til rette for det. Den aller første borgerlige vielsen på Frøya vil bli lagt til et annet sted.

Kortreist vielse fra nyttår Vil du ha ordføreren som foran deg står til å utføre din borgerlige vielse?

Flyttbare

- Både Berit og jeg har sagt at vi kan transporteres dit paret ønsker å gifte seg. Vi har spøkt med at det kan bli på Frøyas høyeste topp og det kan også tenkes at noen ønsker å gifte seg i øyrekka. Da vil det påfalle brudeparet noen skyssutgifter, men vi er absolutt flyttbare, legger varaordfører Pål Terje Bekken til.

Begge to forteller at det har blitt gjort en god del forberedelser i forbindelse med den nye kommunale oppgaven deres.

- Vi har laget oss en mal for gjennomføringen, forteller Flåmo og medgir hun er spent og gleder seg veldig til å vie frøyværinger i tiden som kommer.

- Jeg synes dette er et veldig ærefullt oppdrag. Og håper å gjøre dagen og seremonien høytidelig, fin og spesiell for brudeparet.

Forenkler formaliseringen

Varaordfører Pål Terje Bekken legger til at det er fint å kunne tilby muligheten for borgerlige vielser i nærmiljøet.

- Det er praktisk å tilby dette lokalt for da slipper folk å dra inn til Trondheim som tidligere. Dette vil forenkle det hele og kanskje vil det føre til at enda flere vil formalisere forholdet sitt når vi nå kan gjennomføre borgerlige vielser på Frøya.

På Hitra kan man bli borgerlig viet av rådmann Laila Eide Hjertø, assisterende rådmann Harald Martin Hatle, personalsjef Kjell Roar Sæther eller kommuneplanlegger Marit Aune.