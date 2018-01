Kom til barnehagen i sin fineste stas

Nyheter

Fredag 12.januar ble det arrangert nyttårsball i barnehagen på Barman oppvekstsenter. For å feire et nytt år sammen og glede seg over mange fine opplevelser i barnehagen det kommende året.

Til frokost og utover morgenen kom det store og små til barnehagen i sin fineste stas. Slips, kjoler, skjørt, sløyfer, masker. Barnehageansatte hadde tent fakler ute og lys inne. Barn og foreldre kunne entre den røde løperen på vei til frokostbordet.

- Først på dagen var det dans, med diskokule og blinkende lys. Vi slo seg løs på dansegulvet til blant annet «Rompa mi» av DDE og «Girls» av Markus og Martinus. Polonese ble det også på vei til middagen. Vi hadde dekt langbord med glitter og stas. Vi fikk levert lasagne med salat og focacciabrød fra Storkjøkkenet. Den smakte nydelig, forteller barnehagen.

Under middagen ble det holdt taler. Guttene hadde skrevet tale til jentene, og omvendt.Barnehageansatt Gunn-Berit Trøan holdt også tale. Hun snakket om hvor viktig leken var i barnehagen og at alle har noen å leke med. Ønskene hennes for det nye året er at vi skal leke mye, tulle og tøyse og le mye.

- Til dessert hadde Uranus laga trafikklys-gele. Den ble servert med vaniljesaus og pepperkakerestene fra desember. Noen slukte desserten på en-to-tre, og var klar for litt frisk luft. Andre satt leeenge og kosa seg til skåla var helt tom.

Nyttårsball er noe de håper å gjenta, forteller barnehagen som har sendt lokalavisa noen bilder fra den spesielle dagen.