Russen startet kreftaksjonen med et krafttak på toppen av brua

Nyheter

Aksjonskomiteene i Krafttak mot kreft for Frøya og Hitra- russen tjuvstartet torsdag med et realt krafttak.

I en symbolsk tautrekking på toppen av Dolmsundbrua markerte de at de allerede har startet pengeinnsamlingen blant bedriftene, og for å skape oppmerksomhet rundt bøsseinnsamlingen 1.mars.

Se video av tautrekkingen ved å klikke på bildet over, og hør russen fortelle hvordan de skal vinne pengeinnsamlingen i år, for å unngå å isbade, men først og fremst for å samle inn mest mulig penger til kreftsaken.