Stopp i planene for helseutbygginga

Nyheter

En tilbakemelding fra Husbanken gjør at Frøya kommune er seg nødt til å ta en stopp i arbeidet med den store helseutbygginga på Sistranda.

Det planlegges en utbygging av 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg og helsehus med 28 plasser. Totalsummen er beregnet til på 375,6 millioner kroner. Av dette er det beregnet at kommunen skal få refundert 124,6 millioner fra husbanken, som en del av den statlige satsninger på sykehjem- og omsorgsplasser.

Frøya kommune har mottatt et midlertidig svar på sin søknad om refusjon. Her får kommunen vite at deres søknad ikke kan behandles. Det vises til at Frøya kommunes ubygging ikke bare gir netto tilvekst av plasser.

I om med at nåværende Frøya sykehjem skal legges ned, så blir ikke den nye utbyggingen et rent tillegg til det man har fra før.

- Ordningen er slik at 40 prosent av tilskuddene som gis i Norge, går til plasser som gir netto tilvekst. Hadde vår søknad går på kun det, så ville søknaden blitt behandlet med en gang. Men nå er det slik at vår søknad ikke kommer inn i denne runden, sier økonomisjef Thomas Sandvik i Frøya kommune.

Denne nye usikkerheten rundt finansieringen er behandlet i styringsgruppa for Morgendagens omsorg. De foreslår at videre framdrift i prosjektet utsettes inntil svar fra Husbanken foreligger. Unntatt fra dette er fullføring av avtaler med grunneierne, man skal ferdigstille konkurransegrunnlaget for totalentrepisen, og prosess med omstilling, velferdsteknologi og hverdagsmestring skal gå som planlagt.

- I og med at dette er et så stort prosjekt, og at det har kommet en liten usikkerhet rundt finansieringen, så tørr vi ikke bare ta sjansen på å starte noen utbygging før det er avklart. Hvis det skulle vise seg at vi ikke får de pengene vi har beregnet, så må revurdere hele greia, sier økonomisjef Thomas Sandvik.

Kommunestyret skal ta stilling til om prosessen skal utsettet i neste ukes kommunestyremøte.