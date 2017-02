Her er Frøyas tre nominerte til Drømmestipendet

Frøya kommune har nominert tre ungdommer til Drømmestipendet 2017:

Lone Sandvik Kristiansen – teater

Thatsanee A. Hugosson – visuell kunst

Jostein Rodahl – musikk

Drømmestipendet består av 100 stipender på 10.000 kroner på landsbasis, tilsammen en million kroner, og er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av kategoriene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater eller annet.

De nominerte beskriver også sine drømmer. Her er et utdrag av de ungdommene har skrevet om seg selv (les hele beskrivelsen fra hver enkelt på nettsiden drommestipende.no/nominerte)

Jostein Rodahl - musiker (gitar, slagverk, piano, kornett)

Jeg heter Jostein Rodahl, er 18 år og har spilt trommer nesten så lenge jeg kan huske. Jeg elsker virkelig musikk og min drøm er ganske enker og grei, jeg vil kunne hjelpe andre folk med musikken min, som musikken til andre folk her hjulpet meg igjennom tiden. Jeg skriver sanger om alt mulig rart (uheldigvis er ingen klare til å bli hørt enda, siden jeg fortsatt har mye å lære om musikkproduksjon) men jeg håper at en dag vil noen av sangene mine kanskje hjelpe noen igjennom en litt tøff tid.

Jeg har gradvis plukket opp flere og flere instrumenter opp igjennom årene som for eksempel trommer, gitar, bass, ukulele, munnspill, sang etc. i håp om å bli så flink musiker jeg absolutt kan, på fritiden studerer jeg også mye musikkteori.

Den andre delen av drømmen er å kunne bli så flink musiker som jeg absolutt kan, selv om jeg ikke kan bli best på alle instrumentene, har jeg et stort håp om å kunne mestre så mange som mulig. Uheldigvis har jeg ikke på langt nær så mye materiale som er klart for å bli vist til verden som jeg skulle ønske, men jeg vil at når jeg først viser fram noe er det noe jeg er 100% sikker på at det er noe jeg er virkelig stolt av.

Jeg har nesten et halvt album klart, men det tok lenger tid å lage enn jeg først trodde siden jeg fortsatt kan veldig lite om musikkproduksjon.

Jeg vet drømmestipendet ville hjulpet veldig med å få råd til blant annet en bass, kvalitet-opptaksutstyr og software ettersom både gode instrumenter og utstyr koster en god del. Drømmestipendet kunne rett og slett hjulpet meg veldig med å kunne produsere bedre, med et bedre resultat enn det som er mulig for meg nå.

Lone Sandvik Kristiansen - teater

Jeg heter Lone Sandvik Kristiansen og er ei atten år gammel jente fra trøndelagskystens perle Frøya, med en stor lidenskap for teater og scenekunst. Jeg flyttet til Trondheim alene som femtenåring, fordi jeg hadde veldig lyst til å gå på ei dramalinje. Så for øyeblikket går jeg mitt tredje år på dramalinja ved Charlottenlund Videregående Skole.

Jeg har drevet med Drama og teater store deler av mitt liv, og har alltid hatt hobbyer som er mer i det kreative hjørnet! I forbindelse med kulturskolen har jeg hatt 5 år med pianotimer og jeg rakk akkurat å fullføre 1 år med dansetimer før jeg flyttet. Men hvis det er et sted jeg har boltret meg i er det spel-miljøet, som på trøndelagskysten er helt fantastisk! Hvis vi ser på mitt spel-repertoar finner vi 3 år med «Maren- dømt til døden», 2 år med «Oda fra havet» og ett år med «Titranspelet». På Frøya har jeg også vært aktiv i barneteatergruppa «Øyteateret», jeg var med på det lokalproduserte stykket «Sagaen om havlandet», og jeg har siden 2013 jobbet som skuespiller hos Kystmuseet i forbindelse med deres utstilling «Folket i flatvika».

Drømmen min er å kunne leve av teater, som skuespiller og lysdesigner Det er ikke en enkel bransje, det har jeg selv erfart, men jeg er villig til å jobbe hardt og ikke gi meg før jeg har nådd drømmen min! Nivået må alltid være på topp, og derfor synes jeg workshops og kurs er veldig nyttig. Jeg har også planer om å utdanne meg innen teater, og tror virkelig Drømmestipendet 2017 ville hjulpet meg langt på vei!

Thatsanee A. Hugosson - visuell kunst

Mitt navn er Thatsanee A. Hugosson på 18 år og er elev på VG2 Medier og kommunikasjon ved Charlottenlund videregående skole. Neste år har jeg tenkt å fortsette å studere medier og kommunikasjon, fordi dette er noe jeg liker å jobbe med. Jeg liker å jobbe med alt innen media, og i tillegg har jeg også en del kunnskaper om media som gjør at jeg vil fortsette å jobbe videre med i framtiden. Utenom skole så jobber jeg som frilans journalist hos Hitra Frøya lokalavis, dette er en flott mulighet for meg til å teste ut arbeidslivet.

I fjor høst meldte jeg meg på lokalmønstringen til UKM (ungdommens kulturmønstring) med et av bilde jeg har tatt, og jeg ble så heldig at jeg ble plukket ut til å kom meg videre til landsmønstring for å representere både Frøya og Sør-Trøndelag.

Drømmen min er å fortsette å skape tankevekkende bilder og beholde interessen for fotografering. Og forhåpentligvis kommer jeg til å bli noe stort en dag.