Har du noen gang tenkt over hvordan det må være å ikke få drikke vann, når du virkelig er tørst?

Å tenke tanken, ja, noe helt anna er det å prøve seg sjøl på å la være å drikke når en virkelig er tørst. Vi gjør bare ikke det! Straks vi kjenner tørsten, ja før det, har vi vassflaska klar, i tilfelle vi skulle bli tørst. Det er vår hverdag. Hvordan skal vi kunne fatte og begripe hva det er å ikke ha tilgang til rent vann? Til drikke, renhold, helsearbeid og matlaging.

Dette er noe av utfordringa ved motivering av konfirmanter og oss alle, til innsamling for Kirkens Nødhjelp (KN) 2017.

I flere år har pengene fra fasteaksjonen hovedsakelig gått til utbygginga av vannsystem i land og lokalsamfunn i verden der dette har mangla. Unger har vært de selvfølgeligste vannbærerne.

En svært viktig konsekvens av en vannpumpe i et lokalsamfunn, er at unger får bruke tida si på skole og leik i stedet for vannbæring under utrygge forhold. Vi forstår at dette er en ufattelig stor, positiv forandring for en familie. Kirkens Nødhjelp har opparbeidet seg en god kompetanse på det å grave brønner og bygge pumpesystemer. En viktig praksis er at lokale medhjelpere alltid er med i det konkrete arbeidet. De som kan det, graver brønner, bygger vannpumper og toalettsystem, mens vi andre kan samle inn penger.

2. - 4. april er innsamlingstidag. Menigheter, konfirmanter og frivillige i hele landet utfordres! For Frøya og Hitra er tirsdag 4.april innsamlingsdagen

Temaet er: «Ja, vi elsker dette vannet»

På tross av at vi ikke har den erfaringa at vi må sende 6-7-8 åringen vår 3-4 km inn i skogen med en vasskanne, en eller flere ganger daglig, kan vi kanskje klare å forestille oss at det er en opplevelse både mødre og barn gjerne ville vært foruten. Vi kan faktisk bare åpne pengeboka vår, når det kommer en konfirmant eller en voksen og ringer på døra, med spørsmålet: «Hei, jeg kommer for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Prosjektet handler om å grave brønner og bygge vannpumper. Håper du vil støtte arbeidet. Takk for det du gir»

I år er det 50-årsjubileum for fasteaksjonen i Norge.

Hitra og Frøya har også tidligere samla inn store beløp. Her er det absolutt lov å konkurrere mellom øyene! Bøssene krev kontanter. Men det er absolutt mulig å gi via mobil: Sms gave til 2426 (200 kr)

Aksjonsansvarlige, Maria og Jorun diakoner, er svært takknemlige til hver enkelt som deltar på sin måte, og jubler ut: «Ja, vi elsker dette vannet!»