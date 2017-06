Disse to har Marine Harvest troen på videre

Bjørnar Berg og Reidar Holmen er de to heldige havbrukselevene i fra Guri Kunna videregående skole som i år får tildelt stipend og lærlingplass hos Marine Harvest.

Det var driftsleder hos Marine Harvest, Erling Ingolf Haavik, som fikk gleden av å ta turen innom skolestedet på Frøya tirsdag, for å overrekke den gjeve prisen som har blitt delt ut i en årrekke i øyregionen.

- Bjørnar og Reidar har blitt plukket ut som stipendvinnere denne gang fordi vi har troen på disse to videre, forteller Haavik.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger på begge som har hatt utplassering hos oss tidligere. De har vist en god arbeidsinnsats og er blant de beste kandidatene som vi ønsker å ta med oss videre.

Dette brukes pengene til

Reidar Holmen fra Fillan og Bjørnar Berg fra Snillfjord forteller at de er veldig glade for stipendene.

Pengebeløpet på 25 000 kroner kommer godt med, konstaterer de to. Men det er minst like stas er det å ha sikret seg lærlingplass hos Marine Harvest i to år.

- Vi har begge trivdes i utplasseringen hos Marine Harvest, i tillegg har vi jobbet der i sommerferiene og som helgevikarer. Nå ser vi fram til å lære enda mer.

Bjørnar og Reidar vet begge hva pengebeløpet skal gå til.

- Pengene skal brukes på førerkort, bil og drivstoff. Vi må komme oss til jobb også.

I læra

Driftsleder Erling Ingolf forteller at i tiden som kommer, så skal Reidar og Bjørnar gå gjennom alt som er å lære ute på et oppdrettsanlegg. Under oppsyn vel og merke, med hver sin kontaktperson og med god oppfølging.

Reidar skal ha lærlingtiden ved Torsøya på Hitra, mens Bjørnar blir utplassert på Mannbruholmen, Frøya.

Ordningen med stipend i fra Marine Harvest kom først i gang som et rekrutteringstiltak, både med tanke på å tiltrekke seg flere søkere til akvakultur-linjen ved skolen, men også med tanke på å finne de gode lærlingene til oppdrettsgiganten.

Dette opplyser begge parter at de har lyktes godt med.

Haavik legger til at de hadde mindre søkere til stipendordningen i år og benytter anledningen til å oppfordre flere til å søke ved neste anledning.