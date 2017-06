Ved Ragn-Sells sitt avfallshåndteringsanlegg på Kjerringvåg jobber Evgeni Sotirov (40) utrettelig med å komprimere isoporkasser. Det pressede materialet skal deretter sendes til gjenvinning og bli til nye plastikkprodukt, forklarer Sotirov.

Evgeni forteller at han trives godt i det lille arbeidslaget.

- Da jeg startet her for to år siden var jeg den eneste utlendingen, men det har gått bra. Vi har et godt samarbeid og kollegene mine lærer meg blant annet å håndtere nye maskiner og lære norsk.

Den store arbeidsinnvandringen gjør at folketallet i øyregionen vokser og det er over 50 ulike nasjonaliteter bosatt på Hitra og Frøya.

Evgeni kommer opprinnelig i fra Bulgaria, og inkludert norsk behersker han hele fem språk.

- Det var i starten vanskelig å komme hit helt i nord. Før jeg flyttet hit bodde jeg seksten år i Hellas. Det var helt forskjellig å bo på Kreta, men folket er det samme. Like hyggelige begge steder og det er det viktigste. Været er derimot vær, smiler han med glimt i øyet og trekker på skuldrene.

Når Evgeni har fri prøver han gjerne fiskelykken eller er ute i naturen, enten alene eller organisert gjennom Hitra turlag. Han tilføyer også at han har en datter på åtte år som går på Barman skole og som spiller fotball.

- Ved å delta på disse aktivtitene møter vi mange nye, trivelige mennesker.