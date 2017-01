Klar til å bruke tvang i rundt 10 tilfeller

Rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner kan være aktuelt i kommunereformen, får NTB opplyst.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) var mandag ettermiddag i møte på Stortinget for å diskutere både regionreform og kommunereform.

Ifølge Aftenposten ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert. Til stede på møtet var KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande og lederen av Stortingets kommunalkomité, Fremskrittspartiets Helge André Njåstad.

Ifølge avisen er det per i dag 10-15 aktuelle kandidater til tvangssammenslåing blant norske kommuner. Kilder NTB har snakket med opplyser at omkring 10 tvangssammenslåinger er mest aktuelt.

Februar

– Nå drøfter vi inngående hver enkelt sammenslåing helt ned på kommunenivå, samtidig som vi prøver å få til en regional helhet. Vi håper å ha det klart i løpet av februar, sier Njåstad til Dagbladet.

– Det typiske eksempelet er når fire kommuner henger sammen, tre har sagt ja, og en sier nei. Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad.

Til NTB sier han at han opplever at de har gode samtaler både når det gjelder kommune- og regionreformen, men at ingenting er landet ennå.

Etter det Aftenposten forstår har KrF satt en grense på maks 10 tvangssammenslåinger.

Skilsmisse

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gjorde det mandag klart overfor NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette. Kommunal Rapport skrev samme dag at dette også gjelder regioner som måtte bli slått sammen mot sin vilje av stortingsflertallet.