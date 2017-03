Valgt til ny leder i Sør-Trøndelag Unge Venstre

- Å bli valgt som leder er kjempestort, forteller Eirin Iren Bekken Sørå (18) i dét hun er på vei til Venstres landsstyremøte i Oslo. Hun forteller at hun allerede var i Sør-Trøndelag Unge Venstre sitt styre, men da som økonomiansvarlig.

- Som styremedlem fikk jeg innblikk i hvor spennende og lærerikt det er å bygge opp en organisasjon, og da vår tidligere leder flyttet til Oslo bestemte jeg meg for å stille til valg. Det er moro å høre at de andre stoler på at jeg kan gjøre en god jobb. Jeg er klar til å ta på meg flere oppgaver og utvikle meg innen politikken.

Tilhørighet til Frøya

Eirin går studiespesialisering ved Thora Storm vgs. i Trondheim, men sørger for å dra hjem til mor Hege på Sula omtrent to ganger i måneden.

- At mine foreldrene mine er politisk interesserte har nok smittet over på meg. Jeg har hatt et engasjement helt siden barneskolen, smiler Eirin.

Hun er vokst opp i Trondheim, men familien kommer fra Frøya.

- Da jeg var 12 år begynte mamma å jobbe ved skolen på Mausund, hvor jeg også gikk ett skoleår. Men jeg følte at Mausund ble en for liten skole for meg og derfor startet jeg året etter på Sistranda. Samtidig flyttet mamma og jeg til Sula men jeg fortsatt båt- og busspendlingen. Frøya var stedet vi besøkte hver ferie og ofte i helgene, derfor følger jeg en stor tilhørighet til øyregionen.

Og det er nok nettopp denne lokale tilhørigheten som gjør at Bekken Sørå blir å samarbeide tett med Frøya Venstre inn mot årets valgkamp.

- Jeg blir å stille i skoledebatten på Frøya og mest sannsynlig på Hitra også. Ellers skal vi stå sammen på stand og jeg skal ha ansvaret for Facebook-siden deres.

Skole og miljø

Saker som opptar Eirin personlig er miljø og skole, samt rusomsorg.

- Jeg har alltid sett på meg selv som en liberalist og Venstre bryr seg i tillegg om mine hjertesaker. Når det gjelder Unge Venstre så har det kommet et kjempebra initiativ fra Unge Venstre i Nord-Trøndelag som går ut på at ungdomspartiene i Krf, MdG, Rødt, Sv og Venstre går sammen om felles miljøkrav. Dette ønsker vi å ta videre på nasjonalt plan.

Hvorvidt det blir en politisk karriere utover ungdomsengasjementet vet ikke Bekken Storå ennå.

- Men jeg trives veldig godt i Unge Venstre og har i så fall ingen planer om å slutte med politikken i nærmeste framtid.

