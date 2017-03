- Unik mulighet til å være med på noe stort

Det er Maren år igjen og rekruttering har pågått en drøy måned. Lørdag er det første samling av interesserte som vil være med på spelet om Maren på Dolm kirke.

- Det er folkene som er med som definerer hvordan det blir, sier produsent og hovedrolleinnehaver Gunhild Hjertaas.

Hun sitter flittig og jobber med det nye musikkarrangementet i det Hitra-Frøya ringer henne. I den siste tiden har det vært en kampanje på Facebook med filmer hvor folk blir oppfordret til å møte opp og være med på spelet.

Gunhild er energisk når hun stadfester at; - Dette er en unik mulighet for folk til å være med på noe stort!

På spørsmål om det blir større i år enn andre år, svarer hun bestemt at det ikke blir større eller mindre enn tidligere år, det blir en unik versjon som alle foregående år.

Gunhild Hjertaas og makker Kari Wist Holmen, som skal ha regi på årets produksjon, vil finne ut av hva Øyriket er opptatt av i dag slik at dette gjenspeiles i spelet om Maren.

- Folk sier at historien om Maren er like relevant i dag, derfor vil vi utforske hva som er viktig for folk i dag gjennom spelet og ensemblet, forteller Gunhild

- Vi vil at publikum skal kjenne forestillingen i magen!

Rekrutteringen har gått bra og produsentene takker alle som har meldt seg, men;

- Det er fortsatt plass i ensemblet. Vi kan aldri få for mange folk, sier Gunhild og inviterer alle som kan om å komme på førstkommende lørdag, for å bli med på rekrutteringsmøte i Meierisalen på Kystmuseet på Fillan.

- Etter møtet blir det også “Maren Kro” i baren på Hjorten hotell. Her kan alle møtes etterpå og bli mer kjent i en annen setting legger Hjertaas til før hun stuper ned i musikkarrangementer igjen.