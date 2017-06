Krass kritikk av kommunens byggesaksbehandling

I kommunestyret sist torsdag ble reguleringsendringer i Fillan sentrum behandlet. Det gjelder for TOBB sin utbygging av tre blokker i fire til fem etasjer vest for Storhaugen og Kama eiendom sin utbygging av rekkehus ved Kjerkbakkan ned mot Gammel-Fillan, som ble behandlet i samme sak. Pluss en egen sak der Vikantoppen AS ønsker å bygge minimum 53 boenheter i leilighetsbygg og rekkehus øst for Storhaugen.

For TOBB-saken handlet det om å få vedtatt reguleringsendringer som gir riktig høydebenevnelser av byggene, slik at de får rettslig virkning. Fylkesmannen omgjorde som kjent i vår, kommunestyrets vedtak om dispensasjon fra høydebestemmelsene i reguleringsplanen, etter klager fra naboene i området. TOBB har derfor måttet stanse utbyggingen. Det samme ble da også gjeldende for Vikantoppen sin utbygging.

- Dette er en sak som indirekte har vært på en tornefull vei, sa ordfører Ole Haugen da han innledet saken om reguleringsendringer for TOBB-utbyggingen og Kjerkbakkan.

- Alvorlig det som har skjedd

Dag Wilmann(H) mente rådmannen hadde gått over sine fullmakter i saken om Kjerkbakkan

- Som du sa så har det vært en broket vei for denne saken. Det som ligger her nå er en presisering for to områder i Fillan sentrum, der område én er ved Storhaugen og område to er ved Kjerkbakkan. Område én har jeg ikke de store kommentarene til. Men når det gjelder område to så er jeg, for å si det rett ut, veldig provosert over det som ligger her. Teknisk komite har hele tiden formidlet signaler til planenheten om at vi samlet har vært positivt innstilt til planene ved Kjerkbakkan. Vi har vært positiv til et bebygd areal på tomta på over 30 prosent. Men det som ligger her er et maksimalt areal på 20 prosent. Hvis vi sammenligner med Tobb-tomta er det 100 prosent ved Storhaugen, og 70 prosent der rekkehusene er bygd bak Europris. Jeg lufter derfor et forslag om at maksimalt bebygd areal i Kjerkbakkan settes til 45 prosent. Jeg er enig i at rådmannen i slike saker skal legge frem det de synes er forsvarlig faglig sett. Vi har gitt en delegert myndighet til rådmannen. Da forventer jeg at signaler fra komiteen blir tatt hensyn til, og ikke oversett som jeg føler det er gjort. Tilliten til rådmannen som følge av dette er i hvert fall ikke styrket, for å si det sånn. Neste gang det blir bedt om fullmakt til delegering av myndighet så vil jeg tenke meg om både to og tre og fire ganger før det blir gitt. Jeg føler at det som er skjedd er veldig alvorlig, sa Willmann.

Rådmann Laila Eide Hjertø var ikke enig i kritikken, og mente det hadde vært enighet i møter med teknisk komite.

- Jeg husker planavdelingen hadde møte med leder for teknisk komite, og jeg mener vi var ganske så enige om problemstillingene, og jeg redegjorde for vårt syn under behandlingen av saken i teknisk komite, sa hun blant annet.

- Kan bygge på taket av kjøpesenteret

Miriam Aclima Baglund(MDG) kom med kritikk av saksgangen i både TOBB og Vikantoppen sine utbygginger ved Storhaugen.

- Jeg vil snakke litt generelt, for jeg kjenner at denne saken utfordrer meg som fersk folkevalgt. Jeg har hatt behov for å stille meg selv noen grunnleggende spørsmål, som handler om forståelsen av mitt ansvar som folkevalgt. Jeg har kommet frem til at mitt ansvar er å forvalte kommunens arealer slik at det tilfredsstiller innbyggernes behov, og naturen sine behov. I tillegg må jeg forholde meg til kommunedelplanen som er vedtatt for den perioden som jeg er valgt inn i. Målet med kommunedelplanene er å legge rammer for arbeidet, og gi innbyggerne oversikt over hvordan det tenkes, og hvordan vi tar vare på innbyggerne våre, og hva de kan forvente. Som eksempel er Storhaugen(Øst, journ.anm) i gjeldende arealplan regulert som LNF-område, og registrert i miljødirektoratets naturbase som kartlagt friluftsområde. Slike områder er med og fremme livskvalitet og aktivisere innbyggerne og skape sosiale møteplasser, som er fremhevet i denne planen. Det står også i denne planen at Hitra skal være attraktiv som bosted. Og i kommunestyre den 16.mars gjorde vi et enstemmig vedtak som omhandlet Fillan, med ønske om økt fortetting og økt byggehøyde for maks arealutnyttelse. Det står jeg for nå også. Alle som bor i Fillan, og meg inkludert, må akseptere at vi bor i et område som utvikler seg. En konsekvens er at man kan få flere naboer tettere inn på seg. Men for noen saker synes jeg det er andre områder som er bedre egnet til å oppfylle målene. For eksempel hadde Pir 2(arkitektfirma, journ.anm.) en anbefaling om å sette en høydelinje med en akse i sør og nord retning, der man skulle gå gradvis nedover fra en maks-høyde i Sentrumsgata. Der ligger det allerede infrastruktur der man kan bygge i høyden, som for eksempel på taket av Hjorten kjøpesenter.

- Negativt overrasket

Hun kom med ganske sterk kritikk av hvordan kommunen har fulgt sine egne reguleringsplaner.

- Et annet poeng jeg mener vi må ha med er landskapsvern og prinsippet om å bygge oppå bergknauser. Landskapsarkitektene frarådet oss denne praksisen, og jeg er enig med disse faglige rådene. Da bryter vi med en over tusen år gammel praksis om å bygge i le og mer i flukt med terrenget. Den utfordringen møter vi også i Kjerkbakkan-prosjektet. Det jeg synes er en utfordring er at disse saken startet før jeg ble folkevalgt. Selv om de har vært lenge til behandling, mener jeg vi må ha prinsippene med oss uansett, og være tydelige på rekkefølgen vi gjør ting i, at tomtesalg skal gjøres i henhold hva området er regulert til. Arealforvaltning handler ikke om hvem som roper høyest, eller har mest penger, eller har størst nettverk. Jeg er på en måte blitt negativt overrasket som folkevalgt over måten dette er gjort på, sa Baglund.

Vedtaket

Etter flere innlegg fra Willmann, Baglund og Lars P. Hammerstad ble det gjort vedtak i reguleringsplanen for Fillan sentrum, med ett tilleggspunkt.

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12 og §12-14, samt naturmangfoldlovens §7, endring i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan for Fillan sentrum, på følgende vilkår:

1. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §1.1.6 og §1.1.7: «Alle boenheter innenfor (konkret benevnelse på området) skal ha støynivå på mindre enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal, og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB.»

2. Bestemmelsenes §1.1.7, første avsnitt endres til følgende: «Parsell nr 1 (sørvestlig del av området). Området reguleres til boligformål med småhusbebyggelse i sørvestlig del av planområdet. Det tillates oppført bygninger på to etasjer. Maksimal gesimshøyde settes til maks 6,9 meter over planert terreng i 1. etasje. Maksimal utnyttelse for området settes til 70% BRA.»

3. Bestemmelsenes §1.1.6, 6. avsnitt endres til følgende «Parkering skal beregnes med minimum 1,3 P-plasser pr boenhet.»

4. Reguleringskartet og derav arealformålene er uendret. Områdene er avsatt til utbyggingsformål, og endringen i reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å medføre konsekvenser for samfunnssikkerheten i planområdet.

5. Administrasjonen pålegges å rette opp bestemmelsene i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.

6. Hitra kommunestyre mener endringene i reguleringsbestemmelsene imøtekommer overordnede myndigheters oppfordringer på en god måte. Dette gjelder tilrettelegging for sentrumsutvikling, god arealutnyttelse og fortetting, hensynet til klima, miljø og trafikale forhold m.m. Endringene er også helt i tråd med de prinsipielle avklaringer som framkom av kommunestyrets behandling av "Stedsanalyse Fillan" den 02.februar i år, og videre også helt i tråd med kommunestyrets enstemmige vedtak 16. mars i år, sak 7/17 benevnt "Stedsanalyse Fillan - videreføring i reguleringsplan". I tillegg vises det også til kommunestyrets enstemmige uttalelse den 7. april i år om "Tobb-saken" og Fylkesmanns klagebehandling.

Forøvrig mener kommunestyret at de innkomne merknader er tilstrekkelig vurdert, herunder også aktuelle påklagede forhold. Ellers anses fordelene med reguleringsendringene å være klart større enn ulempene.

Kommunestyret viser ellers til vedtak av i dag som omhandler bevilgninger til avbøtende tiltak for å imøtekomme merknader knyttet til de trafikale forholdene i Fillan sentrum.

7. Kommunestyret delegerer til rådmannen å avgjøre evt. klage(r) på vedtak i kommunestyrets behandling i PS 62/17 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum. Delegasjonen er gjort i medhold av kommunelovens § 6 og § 23 pkt. 4.

