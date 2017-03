Dag nominert på 13.plass

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre har kommet frem til en samlet innstilling på Høyres listeforslag til stortingsvalget. Tidligere i år ble det klart at partiet måtte supplere listen som følge av at Frank Jenssen ble utnevnt som Fylkesmann i nye Trøndelag fra 2018. I etterkant valgte også Torhild Aarbergsbotten å trekke seg fra tredjeplassen.

Nominasjonskomiteen forteller at de har lagt stor vekt på å sette sammen et sterkt lag som kan representere Trøndelags interesser i rikspolitikken, og som fungerer godt sammen.

Som i det opprinnelige forslaget mener komiteen også nå at de fem første plassene er de mest sentrale.

- De som bekler de fremste plassene i vårt forslag har variert yrkeserfaring og bakgrunn, god kjønnsbalanse og representerer alle aldersgrupper. Dette vil bli et sterkt lag for Trøndelag og våre interesser, sier Høyres Rolf jarle Brøske.

Det er svært uvanlig at to toppkandidater trekker sitt kandidatur etter at listeforslaget er vedtatt, noe som har gitt nominasjonskomiteen en ekstra stor utfordring. Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten har vært markante politikere for Sør-Trøndelag Høyre.

– Til tross for begrenset med tid til rådighet og et stort tomrom å fylle, har vi i sum har kommet frem til et balansert forslag som vi håper partiet kan stille seg bak. I nominasjon vil det alltid være krevende diskusjoner rundt enkeltelementer, men det er den samlede listen som skal fronte Høyre og Trøndelag, sier Brøske.

Det var en enstemmig komite som avga sin innstilling.

Lørdag (4. mars) samles delegater fra hele Sør-Trøndelag for å vedta suppleringene og endringer på listen.

Nominasjonskomiteens innstilling:

1. Linda Hofstad Helleland, Klæbu

2. Mari Holm Lønseth, Trondheim

3. Michael Momyr, Trondheim

4. Ove Vollan, Rissa

5. Ingvill Dalseg, Oppdal

6. Niklaus Haugrønning, Trondheim

7. Sindre Nilsskog, Trondheim

8. Guro Angell Gimse, Melhus

9. Jan Grønningen, Agdenes

10. Yngve Brox, Trondheim

11. Frank Norvik, Røros

12. Ingrid Skjøtskift, Trondheim

13. Dag Willmann, Hitra

14. Eva Lundemo, Malvik

15. Henrik Kierulf, Trondheim

16. Michael Birkeland, Trondheim