Velger nye medlemmer til Hitra ungdomsråd

Fire medlemmer står på valg i Hitra ungdomsråd perioden høst 2017 til vår 2019

Følgende står på valg:

Marita Skogås Krangnes (tar ikke gjenvalg)

Regina Rand (tar ikke gjenvalg)

Sanna Yttereng Nilsen (tar ikke gjenvalg)

Følgende står ikke på valg:

Frida Johnsen

Jo Lie Rønningen

Steinar Fjeldvær

Anfal El Yamani

Oresta Stasiukeviciute

Ifølge vedtektene skal Hitra ungdomsråd være sammensatt av fra sju til ni representanter i aldersgruppen 12 til 20 år, og minst tre representanter skal komme fra ungdomsskolen. Medlemmene i Hitra ungdomsråd velges inn for enten to år eller ett år. Minst tre styremedlemmer bør velges inn for to år.

I siste møtet ble det fremmet forslag om en endring i vedtektene: Hitra ungdomsråd skal settes sammen av; fra sju til ni representanter fra og med åttende trinn i ungdomsskolen til tredje året i videregående.

Administrasjonen i Hitra kommune forteller at dagens ungdomsråd består av åtte medlemmer, der fire er fra ungdomsskolen og fire fra videregående. Av disse er det tre medlemmer som går tredje året på videregående.

- Det er stor sannsynlighet for at alle tre flytter fra Hitra for å ta videre utdannelse. Med bakgrunn i dette vil de tre stå på valg. Av de som ikke står på valg vil en begynne på andre året og to første året på videregående til høsten. Rådet står da igjen med tre medlemmer fra videregående og to medlemmer fra ungdomsskolen. Hvis ungdomsrådet fortsatt skal bestå av åtte medlemmer, vil det være greit at sammensetningen blir som nå med fire fra videregående og fire fra ungdomsskolen. Det vil si at videregående må velge ett nytt medlem, mens ungdomsskolen må velge to nye medlemmer, skriver saksbehandler.

Ungdomsrådet foreslo at elevrådene tar seg av valg av nye medlemmer i HUR, og at valget skjer i løpet av august.