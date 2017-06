Snillfjord forsvinner fra kommunekartet

Regjeringspartiene Høyre og Frp kunne feire en stor triumf da Stortinget torsdag kveld vedtok kommunereformen. Men debatten om tvangstilfellene vil rase videre.

Etter en åtte timer lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden. Da var det klart at regjeringen fikk det som den ville.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i den norske kommunestrukturen siden 1950-tallet.

– Det har vært krevende å lande denne prosessen. Slik sett er jeg lettet over at en milepæl er nådd, sier lederen av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), til NTB.

– Det viktigste er at vi nå har lagt grunnlaget for en ny kommunestruktur i Norge som sikrer gode tjenester til innbyggerne, legger han til.

Snillfjord forsvinner

For Snillfjords del betyr vedtaket at kommunen, etter eget ønske, splittes i tre.

En del langs kyststripa innlemmes i Hitra kommune, Krokstadøra og omegn blir en del av nye Orkland kommune (Meldal, Orkdal og Agdenes), mens den siste tredjedelen blir en del av den nye kommunenesammenslåingen mellom Hemne og Halsa.

– Trist dag

Men ved tre tilfeller ble nok voteringen jevnere enn regjeringen hadde ønsket seg. Med knappest mulig flertall, 85 mot 84 stemmer, ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020. I de øvrige tvangstilfellene var stemmetallet 86 mot 83.

En trist dag for det lokale folkestyret, mener Senterpartiet, som lover å kjempe videre for de tvangssammenslåtte kommunene ved en eventuell rødgrønn valgseier i høst.

– Dette var dramatisk. Det er veldig illustrerende at det til slutt bare sto på én stemme. Det kunne ikke blitt knappere flertall, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– De kommunene som er tvangssammenslått, kommer til å få beskjed om at vi kan oppheve det hvis de vil. I praksis kan alle tvangssammenslåingene bli omgjort, hvis lokalbefolkningen ønsker det, sier han.

Vedum mener Ap i debatten torsdag var tydelige på at den lokale folkeviljen skal ligge til grunn.

Full sal

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354. Også de rødgrønne partiene, blant dem Sp, støtter de frivillige sammenslåingene.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Sp ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.

Debatten ble lang og skarp.

– Debatten i dag har avdekket at det er bred enighet om de frivillige sammenslåingene, men stor uenighet om bruk av tvang, oppsummerte Aps Helga Pedersen.

Også regionreform

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) begrunnet kommunereformen slik: Det er behov for større fagmiljøer, å gjøre små kommuner mindre avhengige av enkeltpersoner og å flytte ressurser fra administrasjon og ledelse til tjenesteproduksjon. Han etterlyste alternativer fra Ap, og fikk dette svaret fra Pedersen:

– Vi vil også i neste periode stimulere til frivillige sammenslåinger, for de små eller store som måtte ha behov for det.

Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner. Det endelige tallet blir altså 354.

Regjeringen fikk også tilslutning til sin regionreform. De fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er enige om at 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.

