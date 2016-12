Julebukk-tur i privatboliger og på sykehjemmet

I dag, 4. juledag, hadde Barnas Turlag Frøya (BTF) sin siste tur for i år. 11 barn og 5 voksne gikk Julebukk på Hamarvika. Vi startet på omsorgsboligene, var innom noen privatboliger og avsluttet på Frøya Sykehjem. Sykehjemmet hadde laget kanelsnurrer og kakao, som falt i smak etter mye sang og løping mellom husene. Barna syns dette var kjempemorsomt og det var mange smil (og godterier) å få. Spesielt de eldre satte stor pris på å få besøk av masse smånisser.

Dette er en tradisjon som har lange røtter, og BTF syns det er koselig å kunne bidra til å ivareta denne tradisjonen, som dessverre nesten ikke finns lenger. Neste år har vi planer om å gå julebukk på Sistranda og avslutte Beinskardet Omsorgsboliger. Dette var litt nytt for oss også, så vi plukker med oss noen småting som vi lærer av til neste år.

Neste tur for Barnas Turlag er 26. januar. Da skal vi ha Lommelykttur til Hammarvatnet. Hvis forholdene tilsier det, blir det bålkos og grilling. Turene er åpne for alle, og man må ikke være medlem i DNT for å være med.

Barnas Turlag Frøya ønsker alle en god jul videre og en riktig god nyttårsfeiring!