Unge spillerne får bedre opplæring

Trøndelag fotballkrets arrangerer neste helg (lørdag 14. og søndag 15.januar) grasrottrener-kurs delkurs 1. Kurser arrangeres i samarbeid med Frøya IL.

Gruppeleder Mats Ove Bremnes forteller om rekordstor interesse.

- Hittil har over 40 personer fra mange forskjellige idrettslag på både Frøya og Hitra meldt seg på trenerkurset. Det beviser at at barnefotballen er i sterk vekst i øyregionen, mener Bremnes.

Kurset går over to dager, og byr på både teori og praksis. Stas er det selvsagt at man arrangerer kurset innendørs i den nye fotballhallen på Sistranda.

Grasrottreneren

Norges Fotballforbunds trenerstige starter med “Grasrottreneren”. Trenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må også begynne med dette kurset.

Kurset består av fire trinn. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.

Det er trinn en som nå arrangeres på Sistranda.

Formål er å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning og øke kompetansenivået blant trenerne med tanke på det daglige virket på treningsfeltet.

Sentrale mål i "Grasrottreneren" er å kunne planlegge og gjennomføre god fotballaktivitet, veilede spillerne og laget på en god måte under trening og i kamp.

Treneren skal også kunne tilrettelegge for riktig og tilpasset fotballaktivitet samt være en god rollemodell for trivsel og miljø.

- Vi gleder oss.

Mats Ove Bremnes gleder seg på vegne av Frøya IL til kurset.

- Vi har nå flotte fasiliteter som må brukes. Og jeg håper og tror kurset vil bidra til å løfte standarden på treningene av de yngste fotballspillerne, sier Bremnes.

To veiledere fra fotballkretsen vil lede kurset.