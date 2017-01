Nabeita IL lager den første cupen i nyhallen

Når Nabeita IL arrangerer sin årvisse fotballturnering i begynnelsen av mars, blir det for første gang i nye Frøya storhall. Den tradisjonsrike cupen, som har vokst seg større og større, har vært spilt inne på golv i Frøyahallen, mens turneringa nå blir på kunstgress.

Cupen arrangeres alltid første helga i mars og cupen satte deltakerrekord i 2015 med over 40 påmeldte lag og turnering over to dager. En todagers turnering blir det også i år. Og nytt av året - som følge av nye regler fra Norges Fotballforbund, lages det også cup med 3-er (tre spillere på hvert lag) for den yngste årsklassen. Dette er et grep for å sikre mer spilletid og ballberøring for spillerne.

Nabeita Cup spilles ifølge invitasjonen med 3-er for årsklassen født 2010, og 5-er for årsklassene 2007-09 samt 7-er for årsklassene 2005-07. Det blir også egne jenteklasser. Tradisjonelt har alle idrettslagene i øyregionen deltatt i denne cupen, som er første turneringsmøte for de unge fotballspillerne etter vinteren.

Vibeke Franck Sehm i Nabeita IL fortalte for et par år tilbake til lokalavisa at idrettslaget ikke har klart å funnet ut hvor mange år Nabeita cup har vært arrangert.

- Folk sier at de i alle fall har spilt Nabeita cup på 80-tallet, så det er ingen tvil om at dette er en tradisjonsrik cup. Det er stort sett den eneste inntektskilden til cupen, også er det så gøy for spillerne. Her er det ingen sure miner, fortalte Franck Sehm.

Til helga fylles også storhallen med fotballinteresserte. Da skal over 40 personer fra mange forskjellige idrettslag på både Frøya og Hitra delta i trenerkurset Trøndelag fotballkrets arrangerer i samarbeid med Frøya IL.

Helga deretter er satt i den offisielle åpningens tegn. Da markeres med stor idrettslig aktivitet hele helga at Helhetlig idrettspark og Frøya storhall er tatt i bruk.