Turn opplever boom av nye aktive

Turngruppa til Frøya idrettslag har "alltid" vært stor. Men etter at basishallen ble tatt i bruk for fullt, har antall aktive bare skutt i været.

- Fra 111 aktive i fjor til over 200 nå, og vi har mange på venteliste. Vi har altså dobla på tre uker, forteller leder av turngruppa, Line Strømøy, til lokalavisa Hitra-Frøya. Da har hun nettopp overvært den offisielle åpninga av basishallen, med taler og snorklipping, der hun selv får mye av æren for at hallen er blitt en realitet. Og rundt oss spretter unger og ungdom på trampoliner, slår hjul på den store gymnatstikkmatta eller prøver å balansere på bommen. På åpen dag og fest, er det mange nysgjerrige. Lys, fin og med topp moderne utstyr for turn og gymnastikk-øvelser er basishallen et kjempebra tilskudd til turnidretten i regionen. Også tea-kwonsdoo klubben er strålende fornøyd med nye treningsfasiliteter.

Hallen ble delvis tatt i bruk i oktober/november. Det er nå på nyåret at pågangen på treningene har eksplodert.

- Veksten har vi fått de tre siste ukene. Flere av partiene våre er fulle og med ventelister, noen med 15-20 personer, forteller Strømøy, også hun imponert over tilveksten.

- Det er helt fantastisk, og nokså uvirkelig, med denne nye hallen. Nå skal vi bruke litt tid på å bo oss inn og prøve oss fram. Men vi tror jo at dette er viktig og riktig. Vi har tidligere sett at vi har mista en del av ungdommen tidlig rett og slett av mangel på utstyr. Nå kan vi gi dem nye utfordringer og holde dem i gruppa lenger. Selv partiet med voksenturn er nå fullt, forteller turnlederen. En utfordring med dette "luksusproblemet" er at det er blitt mangel på trenerkapasiteter.

- Vi mangler rett og slett trenere nå, så er det noen som vil bidra, så ta kontakt, sier Strømøy.