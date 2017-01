Klubbene er uenige om langtidskontrakt på Golan

Formannskapet skulle ta stilling til Frøya idrettslags ønske om å inngå et leieforhold med kommunen om bruk og vedlikehold av fotballbanen på Golan på Sistranda fra nå og de 30 neste årene framover. Men i tolvte time ble det kjent at det kan foreligge en sterk misnøye blant andre idrettslag om dette leieforholdet.

I et referat fra Frøya idrettsråd, datert senest 12. januar i år, står det at "alle lag stiller seg positive bak søknaden til Frøya IL". Men representantene Remy Strømskag (H) og Arvid Hammernes (V) sier ifølge froya.no at de de siste dagene har fått henvendelser om at dette ikke stemmer.

- Det er uttrykt stor misnøye

- Jeg har blitt kontaktet av leder i både Frøya FK og Nabeita IL, og de uttrykker sterk motstand mot dette. Ære være Frøya IL som har gjort en kjempejobb med å få den gressbanen i så god stand som den er i. Men dersom vi gjør dette vedtaket så vil det føre til at flere føler at det er forskjellsbehandling. Det er uttrykt stor misnøye i Idrettsrådet mot denne forespørselen, og verken Frøya FK eller Nabeita IL kjenner seg igjen i det referatet som kom ut av møtet, sa Strømskag ifølge froya.no under formannskapsmøtet tirsdag.

Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget. Laget ønsker ifølge rådmannen å inngå en langtidskontrakt med kommunen på minimum 30 år sånn at man kan søke om eventuell spillemidler.

- Golan har ikke fremstått så bra på mange år

- Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år. At idrettslaget ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen finner det derfor ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie, skrive administrasjonen i Frøya kommune foran formannskapsmøtet.

På bakgrunn av innspillene som ble kjent under møtet, har politikerne og rådmannen drøftet seg fram til at de vil vil samle idrettsrådet på nytt for å få klarhet i alle meninger rundt denne saken.