Fornyet avtale mellom Salmar og RBK skal sikre fotball-tiltak på Frøya og Hitra

Rosenborg Ballklubb forteller i dag at sponsoravtalen med Salmar om det såkalte SalmarAkademiet er fornyet i tre år. Inkludert i dette ligger en forpliktelse fra Rosenborg til å bidra til at satsningen som er gjort lokalt på Frøya, blant annet gjennom bygging av ny innendørs elleverbane, blir en suksess, skriver rbk.no.

Avtalen sikrer også fortsatt samarbeid gjennom klubbene Frøya FK og Hitra FK. Gjennom SalmarAkademiet har Rosenborg og lokalklubbene gjennomført flere tiltak innen spiller- og trenerutvikling de tre siste årene.

- Vi synes det er utrolig artig å kunne forlenge samarbeidet med Rosenborg. Vi ønsker å fortsette satsningen med «tilbake til røttene»-prosjektet, og slik legge til rette for at Rosenborg i enda større grad blir en regionklubb, sier Gustav Witzøe, fungerende konsernsjef i SalMar, til rbk.no.

Witzøe skryter av den jobben SalMar Akademiet har gjort med å få lokale talenter inn på A-laget.

- For oss er det viktig å bidra slik at det lokale får plass, men samtidig er vi sterke i trua på at det skal gi nye spillere for A-laget. Tanken er at dette igjen skal bidra til videre sportslig suksess, både nasjonalt og internasjonalt, sier Witzøe.

RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug sier til eget nettsted at SalMars bidrag er hovedgrunnen til at klubben kan holde satsningen på utviklingsarbeidet på et slikt høyt nivå som i dag.

- Hele klubben er særdeles godt fornøyd med at SalMar er med oss videre. Det er ikke tvil om at SalMars inntog i Rosenborg har hevet klubben, sier Moe Dyrhaug.