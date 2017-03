Vurderer å legge ned idrettslaget

- Det er så alvorlig at vi seriøst vurderer å måtte legge ned idrettslaget, sier avtroppende leder i Frøya IL, Roger Fredheim.

Stor vekst i aktiviteten

Hovedstyret og valgkomite er i en vanskelig situasjon: så langt er det kun en person som har sagt seg villig til å ta verv i hovedstyret etter årsmøtet 27 mars. Dette skjer i et lag som står for stordelen av all barneidrett på Frøya, og som har hatt en stor vekst i antall aktive. I løpet av det siste året har Frøya IL vokst fra 400 aktive til cirka 500. Ny basishall har ført til at turngruppa har venteliste, og med storhallen vokser også barnefotballen.

- Det gjøres en kjempejobb i de forskjellige gruppene, og mange legger ned en stor innsats som trenere og med andre oppgaver rundt de enkelte lagene. Men et idrettslag må ha et hovedstyre, og det å få noen til å ta de administrative oppgavene der, viser seg veldig vanskelig, sier Fredheim, som snart flytter fra Frøya, og som av fortsåelige grunner da også går av som leder i idrettslaget.

Et lag er pålagt å ha et styre

- Vi har mange flotte arenaer, og idretten blomstrer, så det er et paradoks at vi er i denne situasjonen. Men idrettens lover og regler sier at man må ha et styre, så vi trenger at noen stiller opp, sier Anne Sofie Kristoffersen.

Av de fire i dagens hovedstyre er Aleksander Hansen den eneste som blir med videre. Han har sagt seg villig til å stille som leder.

- Men jeg blir ikke sittende i styret alene, sier han.

Han kom inn i styret i fjor, og vil appellere til at flere tenker som han.

- Også i fjor var det vanskelig med å få folk til å stille. Jeg hadde tid, og et ønske om å bidra, forteller han.

Usynlig, men viktig jobb

Det nåværende styret håper det finnes flere i frøyasamfunnet som kan ta på seg ett verv.

- Det er en usynlig , men viktig jobb. Styret skal ivareta pengene som går ut og inn, medlemskontigenter, følge opp sponsoravtaler, hjemmeside, og holde kontakten med alle undergruppene, forteller Roger Fredheim.

De oppfordrer nå de som kan ha interesse for et viktig verv, om å ta kontakt med en av medlemmene i hovedstyret, eller med leder i valgkomiteen, Birgit Tobiassen.