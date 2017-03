Åpent for påmelding

Nå det er åpnet for påmelding til Hitrarittet.

Nytt av året er at kortløypa er endret, og at rittet er lagt til sommerhalvåret. De foregående fem årene er Hitrarittet lagt til september, og har markert avslutningen på sesongen for mange syklister. I år går startskuddet lørdag 10. juni.

Arrangøren har fått tilbakemeldinger fra deltagere på at Hitrarittet kan brukes som en oppkjøring mot "Den store styrkeprøven" Trondheim - Oslo. Man ser også for seg bedre og mer stabilt vær når arrangementet legges til sommeren.

Kortløypa endret

Traseen for kortløypa er endret, og blitt forkortet med 12,5 km. Den 34 km lange kortløypa vil gå fra Fillan over Vettastraumbrua, videre over Dolmsundbrua før retur til Fillan.

- Vi har opplevd nedgang i deltagelsen i kortløypa de siste årene. Vi har fått tilbakemelding om at løypa er for tøff og for lang. Endringen av løypa håper jeg er med på å rette på dette, sier Ann Kristin Kjerringvåg Willmann i arrangementskomiteen.

Langløypa er uendret.

El-sykkel på ritt

Nytt av året er også mulighet for å delta med el-sykkel.

- Vi har opprettet en egen klasse for el-syklister. Deltagerne i denne klasse kan kun delta rundt kortløypa, forklarer Willmann.