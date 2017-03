Storfornøyde cheerleadere etter NM

Frøya Ils cheerleader-gruppe Waves ble i dag bedømt av dommerne til en sjetteplass i klassen Senior Coed Elite. Det er frøyværingene veldig godt fornøyd med.

- Det er en kjempefornøyd gjeng vi har her nå. Det ble selvsagt noen småfeil her og der, men med over 20 poeng mere enn i fjor, og at Waves rykket oppover på lista, så er troppen storfornøyd, forteller en av reiselederne Øyvind "Jum Jum" Johansen til lokalavisa.

NM i cheerleading og cheerdans i Oslo Convention Centre utenfor Tønsberg. Det var i alt 32 lag påmeldt til NM, der ni av dem konkurrerte i Frøyas klasse.

Waves gjør seg nå klare til kveldens bankett der innsatsen skal feires.

- Gjengen er meget fornøyd, gjentar Johansen.

De startet aktivt med cheerleading på Frøya i 2015, og hadde en periode en egen trener fra Trondheim som lærte dem hvordan man blir gode utøvere av denne sporten.

På landsbasis er det flere som driver med denne sporten, men de fleste er i de store byene, Trondheim og Oslo. Det finnes også noen i Kristiansund og Ålesund.

- Det er spennende og artig med konkurranse. Våre forventninger til helga og konkurransen er at vi gjør det bedre enn i fjor. Dette har vi stor tro på at vi skal klare da vi har satset på ett program som er mer stødig, pent og «safe» i forhold til i fjor, sa Inge Sandvik og Vanessa Arntsen i Frøya Waves til lokalavisa før avreise. Og det målet har de altså klart.