Kjempet som løver og tok poeng

Øylekene fotball herrer

Frøya - Grønland: 2-2

Frøya reiste seg kraftig fra det begredelige tapet i åpningskampen mot Gotland. I dag ble det en sterk uavgjort mot Grønland. Og med litt mer flaks og dyktighet i sluttminuttene, kunne det også blitt seier.

- Heroisk innsats, jeg er nesten rørt, sier trener Stig Halvorsen etter snuoperasjonen til mannskapet sitt.

Mens han i går var kritisk til innsatsen, er inntrykket et helt annet av dagens. Halvorsen medgir at troppen var spent foran dagens kamp med tanke på overkjøringa de ble utsatt for i går.

- Vi var enige om å ligge kompakt, heve hodet, være tålmodig og spille fotball. I dag spilte vi god fotball og scoret våre mål på den måten, forteller han.

- Vi gjør det vi ble enige om og leder fortjent ved pause. På 2-2 mister vi litt piffen de siste 20 minuttene, men alle legger ned heroisk innsats. To hundreprosentsjanser mot slutten gjør at vi faktisk kunne tatt med oss alle poengene, oppsummerer treneren. Målene ble besørget av Bjarne Sørdal og Andreas Johansen.

- Stemninga i laget nå?

- Den er veldig god. Vi har jo et ungt lag. Det er viktig å få dem til å kjenne på mestring, og at de eldre får kjenne på at de fortsatt hamler opp med de gode. Det var utrolig artig i dag og viser ferdigheter, sier Halvorsen.

Tirsdag venter Western Isles, som tapte 8-0 i sin kamp i dag.

- Western blir en kraftprøve. Hvis vi spiller som i dag, blir det en artig match.