Slik gikk det i Øylekene tirsdag

PISTOL

Pistolskytterne Roy Aune og Jørgen Olsen (Hitra) vant gull i lagkonkurransen 25meter Rapid Fire. Samme par vant bronse i lagøvelsen i Standard Pistol tidligere på dagen.

Det betyr at pistolskytterne har tatt medalje i fem øyleker på rad. Olsen har tilsammen 13 medaljer og Aune ni.

Dagens øvelse Rapid Fire var den lagøvelsen de på forhånd hadde best forhåpninger om å hevde seg i. De siste dagene av øylekene kommer flere individuelle øvelser hitterværingene har medaljesjanser.

RIFLE

Rifleskyttere Terje Herfjord og Erlend Johnsen kom på tredjeplass i 3positions (liggende, knestående og stående) på 50 yards. To øyer stilte ikke til start i øvelsen. Med bare tre deltakende øyer, ble det kun delt ut medalje til gullvinnerne Gotland.

GOLF

Golferne er igang med sin turnering (spilles over fire dager). Etter første dag er Martin Nilsen (Frøya) best av våre på 60.plass med 90 slag. (Se egen sak.)

FOTBALL

Fotball herrer, Frøya-Western Isles: 2-4 (2-1)

- Vi spiller ikke på vårt beste nivå, selv om det til tider er fin fotball. Vi møter et beintøft lag med hår på brystet og selv om vi i starten er litt passive, så trykker vi til.Tror nok maktprestasjonen mot Grønland satt i guttene og derfor mangler vi det siste for å spille vårt spill helt ut, sier trener Stig Halvorsen etter dagens tap.

Frøya ledet 2-1 ved pause. Halvorsen mener Western Isles utligningsmål var billig. Og da de måtte spille siste halvtimen med en mann mindre, blir det tøft. Western scorer ledermålet 2-3 i det 82. minutt.

Da kjørte Frøya fram alle og klarer å skape noen halvsjanser. Men på overtid får Western Isles inn sitt fjerde og kampen er punktert.

- Jeg er uansett stolt av at guttene har løftet seg i turneringen. Nå handler det om å nyte siste kampen og at guttene tar med seg det positive fra IGA inn mot høstsesongen. Denne gjengen har potensialet, bare de blir forvaltet rikitg i tiden fremover, sier Halvorsen.

Frøya endre sist i sin pulje med ett poeng. Frøya skal spille plasseringskamp om 13./14.plassen mot Saarema på torsdag.

Fotball herrer, Hitra-Falklandsøyene 2-1 (1-1)

Hitra sparte litt på kruttet mandag for å ha full guff mot Falklandsøyene tirsdag. Da var det en kalddusj at motstanderen bare brukte få sekunder på å ta ledelsen. Rapportene fra lagledelsen til Hitra forteller at Hitra var det klart beste laget gjennom første omgang, og fikk sin velfortjente utligning rett før pause ved Simen Hofstad Eide.

I andre omgang kjører Hitra angrep etter angrep, og kampen går helt til overtid før avgjørelsen kommer. På et frispark på overtid rager Jonas Refsnæs høyest og header inn ledermålet.

Hitra endte nr tre i sin pulje og skal torsdag spille plasseringskamp om 11./12.plassen mot Western Isles.

VOLLEYBALL

Volleyball damer: Guernsey - Hitra: 0-3Hitra er klar for semifinale etter at også Guernsey ble slått i tredje innledende kamp tirsdag kveld. Semifinaleplassen er allerede sikret før onsdagens kamp mot Saarema.

LEIRDUE

Leirdue-skytterne Tim Roger Wærø (Frøya) og Erik Johansen Bjørgan (Frøya) endte på henholdsvis 25. og 26. plass av 26 deltakere i Automatic Ball Trap. Wærø oppnådde 70 poeng totalt, mens Bjørgan endte på 50.

Vinner av øvelsen ble Juan Bosch fra Menorca med 109 poeng.