Seier som smakte

FRØYA/HITRA - VOLDA : 23-21

Toppserien Jenter 16

16-åringene fra Frøya og Hitra debuterte i dag i toppserien i håndball. Det betyr at de i løpet av høsten skal møte de beste lagene fra Midt-Norge.

Dagens første kamp i Frøyahallen ble svært spennede. Gjestene fra Volda tok ledelsen tidlig, og lå foran med ett til tre mål gjennom store deler av kampen. Men Frøya/Hitra-jentene hang hele tiden med, og Volda ledet kun med to mål til pause. Andreomgangen fortsatte i samme sporet, med hjemmelaget jagene ett par mål bak.

Men så scoret Frøya/Hitra tre mål på rad, og med 15 minutter igjen av kampen var de for første gang i ledelsen. Og så er de plutselig to foran, og både spillerne og publikum ante at dette kunne gå veien. De siste fem minuttene ble ulidelig spennende, men selv om hjemmelaget dro på seg en utvisning på tampen, hanket de seieren inn, og kunne slippe jubelen løs.

Vendela Bekken ble heimelagets toppscorer med 10 mål.

Senere i ettermiddag møter jentene Stjørdal til sin andre kamp i serien.

Før det skal også jenter 18 ha sin første kamp i toppserien. De møter også Stjørdal.