Årsbeste da Stig tok kommandoen i mål

6. divisjon fotball herrer:

Klæbu - Sandstad/Hitra2: 1-6

Onsdag kveld spilte Sandstad/Hitra2 bortekamp imot Klæbu. I kampen på vårsesongen så man at Klæbu var et meget bra lag, men denne gang vant Sandstad/Hitra kampen 3-2 på overtid.

- Sandstad/Hitra2 hadde noen forfall også til denne kampen , men Hitra FK stilte et meget bra mannskap til oss i denne kampen, forteller lagleder John Olav Johansen

I keeper Leo sitt fravær stilte Stig Nidar Selvåg sporty opp på tur hjem fra reise, og tok keeperplassen denne kvelden.

1. omgang var ikke mere enn to minutter da hitterværingene hadde første sjanse alene med keeper, men det ble redning. Like etter får Sandstad 1-0 ved Petter. laget spiller til tider meget bra fotball og øker til 2-0 ved Rune Akseth.

Deretter kommer Klæbu inn i kampen og får redusering til 2-1 på et flott langskudd. I denne perioden spiller også Klæbu fin fotball og kommer til noen halvsjanser. Etter ca 15 min får de stor mulighet til å redusere til 2-2, men dagens midtstopper Fredrik Reksen står for en kjemperedning på strek etter at keeper var utspilt.

Istedet er det Sandstad/Hitra2 som nok en gang kommer på et flott angrep og Endre Antonsen setter inn 3-1 .Etter dette er det i perioder bare et lag på banen og Sandstad/Hitra setter inn 4-1 før pause ved Jonas Nilsberg.

Etter hvilen er det enda bedre samspill mellom spillerne på Sandstad/Hitra2, og Klæbu blir løpende imellom hele tiden. Ikke en målsjanse skaper Klæbu i 2.omgang, mens hitterværingene pøser på med angrep etter angrep.

5-1 kommer etter et kjempe raid av midtstopper Sindre Grindskar som fra egen banehalvdel avansere over hele banen og alene med keeper setter rolig ballen i mål.

Kampens siste mål kommer ved Jonas Nilsberg på nok et flott angrep.

- Det som vi fryktet skulle bli en hard kamp endte som årets beste kamp spillemessig. Dette ble også kommentert fra Klæbu sitt trenerteam som under kampen kom bort og sa vi spilte dem av banen og at dette nok var et av de bedre lag de hadde møtt, forteller en forløyd John Olav Johansen.

Neste kamp er hjemme mot Grønningen lørdag 30. september Da må nok alle Sandstadgutta på med sko, for da spiller både Hitra G19, Hitra senior og Sandstad kamp samme dag.