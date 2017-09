Gutta koser seg på cupen 

Sport

Rundt et bord i et hjørne i Hitrahallen sitter det fire unge menn og snakker sammen. Sø´vest å regn-cupen er godt igang med rundt 300 unge og voksne spillere.

Hitra-Frøya spør om å få tatt noen bilder og kommer i prat med de joviale gutta. Det viser seg å være representanter fra Orkanger Il.

På spørsmål om hvordan det er å være på stevne så drar de litt på det...

- Det kunne vært bedre, sier trener Arve Mogseth. Hele bordet bryter ut i latter. Når vi spør ham om å utdype, så viser det seg at de hadde tapt sin første kamp mot Frøya IL.

Vi spør om hva de tror årsaken til dette var.

- Vi satte bare ikke sjansene.

Igjen så bryter det ut med latter og fleipete bemerkninger fra de andre rundt bordet. Mikael Åmot Olsen skyter inn:

- De første minuttene var bra, de.

- Ja, men så score det andre laget og da hang vi bakpå resten av tiden, fortsetter Mogstad.

De sitter og venter på neste kamp som går noe senere på dagen. Da er Surnadal motstander.

- Den skal vi vinne, hvis vi ikke vinner den da…

Setningen ligger i luften en stund.

- Vi så dem spille tidligere i dag.

Mogseth legger til at Sunadal har et lavere tempo så da skal de være et lett bytte.

Seier eller tap så så det ut til at lagånden var høyt oppe selv om moralen hadde fått seg noen blåmerker tidligere på dagen.

Tre dager med håndballfest Sø'vest å regn-cup med rekorddeltagelse gir en helg stappfull av håndball fra morgen til kveld.

Søvest og regn-cup spilles fredag, lørdag og søndag i Hitrahallen.

Denne cupen har en lang tradisjon. Etter å ha ligger nede noe år, sørget håndballgruppa i Hitra idrettslag for å vekke cupen til live igjen for tre år siden. Målet er å bygge opp turneringen til å bli en skikkelig håndballfest.