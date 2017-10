Anka for første gang på pallen i internasjonal fotokonkurranse

Sport

Ann Karin Matberg fra Fillan har fått tredjeplass i en fotokonkurranse arrangert av tyske Unterwasser. Nettstedet for undervannsfoto-entusiaster fikk Ankas bilde "Three of a kind" tredje mest poeng av juryen. Bildet viser tre nebbsild/horngjel fint i sjøen på rekke og rad, noe som falt juryen i smak, da månedens tema var diagonaler.

- Jeg har tidligere hatt flere topp-ti-plasseringer, men ingen pallplass, før nå. Ekstra gjevt å danke ut han som ble norgesmester i uv-foto i år og som dro hjem fra Stavanger med kongepokal, sier Matberg fornøyd.

Diagonaler er en klassiker i bildedesign og et vanlig virkemiddel i fotografering og maleri, da det lager dynamikk og dybde. Unterwassers septemberkonkurranse var viet til dette populære designelementet.

I lagkonkurransen, som også gjennomføres av nettstedet, ble Team Norway nummer to sammenlagt. Det norske laget besto i tillegg til Ann Karin Matberg av Bjørnar Nygård, Lill Haugen og Rune Edvin Haldorsen. Tyskland vant lagkonkurransen. En tysker vant også den individuelle konkurransen.