88 mål og fire poeng rikere etter helgas trippelkamper

Sport

Håndball herrer 3.divisjon

Spjelkavik - Frøya: 32-23

Langevåg - Frøya: 29-33

Ørsta - Frøya: 27-32

Frøya har spilt tre bortekamper på Møre denne helga. Den første kampen mot Spjelkavik forutså lagleder Marcus Nøstan kom til å bli den største utfordringen, og det ble den også.

- Vi spilte en grei kamp, men vi gikk på banen med for høye skuldre, forteller Nøstan til lokalavisa.

Rapporten forteller at Frøya-herrene var litt stressa og litt slitne, så det ble mye en-og-en spill og lite lagspill. Frøya fikk også dårlig uttelling på skuddsjansene sine. Spjelkavik er et lag Frøya aldri har møtt før, men selv om de tapte 23-32, er de ikke redd for å møte dem igjen.

- Vi har gode muligheter til å ta dem på hjemmebane, nå vet vi hva vi skal gjøre, forteller Nøstan.

Spilte som et lag igjen

De høye skuldrene var senket da laget gikk på banen lørdag kveld for å spille mot Langevåg. Herrene greide å ha det gøy på banen, spilte lengre angrep og satte de fleste av sjansene.

- Vi spilte som et lag igjen og keeperen stengte buret, oppsummerer Nøstan.

Frøya hadde kontroll hele kampen selv om de lå bak med et par mål en periode. Kampen endte 29-33 i favør Frøya.

Tok opp tråden

Da Frøya møtte Ørsta søndag formiddag var planen å ta opp igjen tråden der de slapp da de gikk av banen og hadde beseiret Langevåg. Frøya spilte også denne kampen som et lag, og alle spillerne gjorde en god jobb. Frøya dro til Møre med bare en innbytter og det merket de denne siste kampen.

- Det gikk fint på lørdag, men vi kjente alle sammen at vi var tunge i beina, forteller Nøstan.

Frøya vant kampen mot Ørsta 32-27.