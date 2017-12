Sport

Nylig meldte vi at Hitra fotballklubbs Anfal El Yamani er tatt ut til en landsdelssamling for J15 i Sarpsborg 4.-7. januar.

Landsdelssamlingen er siste steg på veien før eventuell landslagsdebut for El Yamani på Norges U15 lag for jenter.

Nå har også en annen HFK-spiller fått samme hyggelige beskjed. Ola Arntsen fra Fillan er nemlig tatt ut til NFFs landsdelssamling i samme by 7.-10.januar.

Ola tok et nytt steg i sin unge fotballkarriere da han tidligere i år ble tatt inn i troppen til Rosenborg BKs gutter 16-lag. Nå venter nye utfordringer på landsdelsamlingen,

- Ingen liten prestasjon

Norges Fotballforbund skriver blant annet følgende til de uttatte spillere:

«Nettopp du er tatt ut fordi du har overbevist mange, flere ganger, om at du har det lille ekstra. Totalt er 50 spillere i ditt årskull tatt ut. Ingen liten prestasjon når vi vet at det er ca 1000 spillere pr alderskull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen.»

- Målrettet jobbing

- Hard og målrettet jobbing både på egenhånd og sammen med klubblagene Hitra FK og Rosenborg ligger bak. Vi ønsker Ola masse lykke til på samlingen på nyåret, melder leder i Hitra FK, Kjersti Rønningen.