Treneren: Derfor henter vi Vera tilbake

Sport

Tidliger Frøya IL-spiller og Byåsen-spiller Vera Bekken er fra i dag tilbake i Byåsen-stallen. Det bekrefter Byåsen Elite overfor lokalavisa.

- Hun kommer til å få spillerdrakt nummer 27, forteller lagkoordinator Geir Helbostad. Vera spilte i Byåsen, før hun reiste til Molde for å utvikle håndballkarrieren videre foran 2015-sesongen. Deretter vendte frøyværingen tilbake til Trøndelag og Charlottenlund i daværende 2. divisjon, senere 1. divisjon. Her har hun blitt holdt under oppsikt av Byåsens trenerteam. Nå blir det altså igjen mulighet for elitseriespill for Bekken.

- Vi har fulgt Vera gjennom mange kamper denne sesongen. Vi har et godt samarbeid med Charlottenlund der vi har leid ut noen spiller til dem, og vi noen av dem. Så vi har sett Vera mange ganger i 1. divisjon, hvor hun i år har gjort det veldig godt, forteller Byåsen-trener Roger Kvannli til Hitra-Frøya.

Hun skal i første omgang på utlån til gamleklubben. Hun trer i følge Kvannli inn i troppen i dag (fredag) på klubbens trening. Første mulige seriekamp blir 21. februar.

- Vera har spilt mange gode kamper. Hun har utviklet skuddet sitt. Og nå har vi bruk for den type spisskompetanse som hun har, nemlig distanseskuddet, svarer Kvannli på spørsmål om hvorfor han henter Bekken tilbake i Byåsen.

- Hun har fart, er glad i å sette fart framover i angrepet. Det er slik vi spiller og sånn vil hun passe fint inn hos oss.

- Kan det bli aktuelt å gi Bekken fast plass på laget?

- I første omgang er det et lån, så får vi gjøre opp status utpå våren. Men det er ikke utenkelig, sier Kvannli

Det var froya.no som først meldte om tilbakekomsten. Til avisa sier Vera:

- Jeg gleder meg veldig til å spille for Byåsen igjen. Jeg føler at timingen er god, og jeg håper at jeg har mye å bidra med. Jeg har spilt med så å si alle spillerne i Byåsen før, så jeg gleder meg veldig.

Byåsen ligger i øyeblikket på 6. plass i Eliteserien. Klubben har nå kamp-pause fra Eliteserien for å spille to europacup-kamper. Her er ikke Bekken aktuell. Men Kvannli sier det er store muligheter for at frøyværingen spiller neste eliteseriekamp 21. februar, hjemme mot Fredrikstad. Da håper han på mange håndballinteresserte øyværinger i Nidarøhallen.