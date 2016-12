- Det kom ei ombord som var ganske så fortvila, ja

Båt- og fergeavganger går som normalt på ukedagene nå i romjula, mens for busstrafikken er det en del endringer du bør sette deg inn i.

Sjekk alle avganger og endringer på atb.no

Det fikk også flere av passasjerene fra øyrekka inn til Frøya erfare i morges. Det forteller maskinist Eilif Tysnes ombord i MF "Frøyaferja" til lokalavisa.

- Da "Tyrifjord" (hurtigbåten) kom inn fra øyene til Dyrøya i halv sju-tida, kom det iland passasjerer som skulle videre med buss. Men bussene er satt opp med lørdagsruter disse dagene. Så mens vi lå og gjorde oss klar for avgang, kom det ombord ei som var ganske så fortvila, ja. Hun lurte på hvor det var blitt av bussen. Skulle hun ha venta på første bussavgang, måtte hun ha venta i en time og førti minutter. Så vi løste det med å bestille en drosje, sånn at hun kom seg innover, forteller Tysnes.

Ifølge Atb.no er bussene satt opp med lørdagsrute. Men det opplyses samtidig at det er satt opp ekstraruter. Disse korresponderer for reisende med Kystekspressen til/fra byene.

- Det er nok mange som ikke har fått med seg dette. Folk tror kanskje at alt er som normalt i og med at båtene går normale hverdagsruter. Heller ikke vi var klar over det, så en telefon til Atb på 177 ga oss forklaringa, sier Tysnes, som også oppfordrer reisende om å sjekke på reiseselskapets nettsider.

- Denne dama kom ombord; hvor mange som sto på land, vet jeg ikke, forteller han.

Dette opplyser Atb om buss på sine nettsider:

27., 28., 29. og 30. desember - lørdagsruter. Ekstra og utgått avganger på noen ruter

Rute 420 Sunde-Sandstad-Sistranda-Dyrøy

27., 28., 29. og 30. desember:

Ekstra avgang: kl 08.05 fra Dyrøy til Sandstad.

Ekstra avgang: kl 09.55 fra Sandstad til Dyrøy.

Ekstra avgang: kl 12.32 fra Sistranda til Sandstad.

Ekstra avgang: kl 13.55 fra Sandstad til Sistranda.

Ekstra avgang: kl 15.55 fra Sistranda til Dyrøy.

Ekstra avgang: kl 16.30 fra Dyrøy til Sandstad.

Ekstra avgang: kl 18.25 fra Sandstad til Dyrøy.

Avgang utgår: kl 14.35 fra Dyrøy til Sandstad.

Avgang utgår: kl 16.25 fra Sandstad til Dyrøy.