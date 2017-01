Kraftig snøfall sinker laksetransporten

En laksetransport har ved 16-tida fått full stopp i bakken ved Eid på FV. 714 mellom Fillan og Ansnes.

- Det er framkommelig kun i en retning foreløbig, og da kun for personbiler. Her må det berging eller kjetting til. Jeg traff på ny laksetrailer og skolebuss på tur utover til Ansnes, de står sikkert bak trailer nummer en nå, forteller en privatbilist til lokalavisa.

Det er i ettermiddag et kraftig snøfall over øyregionen, som også skaper ekstra utfordringer for trafikken. Det er ikke meldt om alvorlige problemer i trafikken.

Også i bakken ved Sveneset i Barmfjorden har store kjøretøyer trøbbel på glatta. Klokka 16:15 får lokalavisa inn meldinger om to store biler som står fast i bakken. Det er i skrivende stund mulig å passere disse med personbil, ifølge tipser.

