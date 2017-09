- En stor dag for sivil luftfart til og fra kysten av Trøndelag

Trafikk

Fra og med 16. oktober starter selskapet FlyViking sin direkterute fra Ørlandet lufthavn til Oslo Gardermoen. Ruta vil ha daglige flygninger, unntatt lørdager.

- Vi har fått flere innspill på behovet for ruter fra Ørlandet og videre sørover og søker her å imøtekomme dette, sier administrerende direktør Heine Richardsen. - Vi gleder oss til å se hvordan ruta blir mottatt, og ser frem til å samarbeide med kommunen og næringslivet på Ørlandet, sier Richardsen.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune, synes det er gledelig at FlyViking nå kommer til Ørlandet. Han tror at denne ruta vil være av interesse for både forsvaret, fritids- og forretningsreisende.

- Dette er en god nyhet for hele regionen og en stor dag for sivil luftfart til og fra Fosen samt kysten av Trøndelag, sier Myrvold (H) i en pressemelding som følger nyheten. Ørland kommune er eier av den sivile flyterminalen Ørland lufthavn.

Mandag til fredag blir det to daglige avganger i hver retning mellom Ørland og Gardermoen, mens det søndager blir én avgang i hver retning.

- Dette vil bidra til å gjøre Ørlandet mer tilgjengelig som knutepunkter for forsvarets aktiviteter, og det vil øke bo-lysten i regionen, sier ordføreren.