- Gledelig overraskelse

Trafikk

Etter noen kjørerturer på yttersiden av Hitra, har Pensjonistpartiets leder Per Ervik lagt merke til at flere veistrekninger har fått nytt asfaltdekke.

- På fv. 714 ved Dalpro og i Barmanfjorden er det lagt litt asfalt. Det samme er det på fv. 713 mot Kvenvær. Her er også flere dumper i veien fjernet. Det må jeg si er meget gledelig. Sammen med andre lokalpolitikere har jeg etterlyst mer asfalt, så all honnør til Jan Rødahl og Vegvesenet som har fått i stand dette, berømmer Ervik.

Han viser også til at fotgjengeroverganger har fått ny maling.

- Jeg påpekte manglende maling i gangfeltet ved Strand oppvekstsenter. Etter at Vegvesenet ble gjort oppmerksomme på dette, gikk det ikke mange dager før saken var ordnet. Vedlig bra, skryter Ervik.

Pensjonistpartilederen håper videre det blir fortgang i utbyggingen av gang- og sykkelveier.

- Slik det er nå stopper husutbyggingen av mange plasser opp på grunn av manglende avkjørselstillatelser. Samtidig må det ikke bli slik at det blir utbyggeren som tvinges til å betale for gang- og sykkelveiene. Dette er en offentlig oppgave, påpeker Per Ervik.