Trafikk

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen meldte klokka 11:23 at Frøyatunnelen var stengt. Årsaken er at det var funnet gjenstander i veibanen. Det skal ifølge trafikkradioen være en madrass som har ramlet av et lass.

Stengingen ble bare midlertidig inntil man hadde fått fjernet madrassen. Klokka 11:35 meldes det at tunnelen igjen er åpnet for trafikk.