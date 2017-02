Her er alle rekordene i januarværet

Januar er over, det er tid for å oppsummere måneden værmessig. I denne interaktive grafikken zoome inn i kartet for å finne f.eks. Halten, Sula og Veidholmen, eller en annen av de mange offisielle værstasjonene rundt om i Midt-Norge.

Her er også oversikten over hvilke områder som så langt i år har vært varmest, kaldest og mest nedbørsrik. Hitra værstasjon, som står på Sandstad, målte den høyeste januar-temeraturen i Sør-Trøndelag, med 12,5 grader.

Varmest i hele landet var Brusdalsvatn (31. januar) og laveste temperatur ble målt i Kautokeino 4. januar. Da var det bitende kalde 42,4 minusgrader.

Dataene er levert av Meteoroglogisk institutt.