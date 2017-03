Åge og Gunnar spiller for fullt hus i helga

Sist fylte de Sletta kirke til randen - på søndagens akkustiske konsert i Frøya kulturhus er det heller ikke et ledig publikumssete å oppdrive for den som ennå ikke har sikret seg billett. Konserten er utsolgt.

Makkerne gjennom mange musikalske år, Åge Aleksandersen og Gunnar Pedersen, går da en "akustisk aftentur" med publikum.

- Denne gangen har vi utvidet det lille bandet vårt med en mann. Kjell Magne Robak på cello. Vi beholder det akustiske preget. Vi spiller kjente sanger, ukjente sanger, gamle sanger, nye sanger - og vi spiller sanger som ikke får plass i Sambandets repertoar, forteller Aleksandersen og Pedersen i omtalen.

Gunnar og Åge fylte kirkerommet med respekt og munterhet - Skulle vi spilt alle ønskene fra Facebook, ville det blitt 96 låter, sa Åge til 500 publikummere i Sletta kirke i kveld.

- Vår forrige akustiske tur var en fantastisk opplevelse for oss to. Vi fikk oppleve en nærhet og kontakt med publikum som virkelig satte spor. Det var allsang og trampeklapp, det var flotte anmeldelser og vi fikk vel vist frem noen nye sider av oss som musikere og historiefortellere. Denne gangen har vi også med oss et arsenal av strengeinstrumenter. Gunnar briljerer, jeg hører på, spiller litt og applauderer. Denne gangen blir det ekstra spennende, med nye farger og toner med Kjell Magne Robak på Cello, forteller de.

Uten billett og vil ha annet å finne på? Ta en sjekk i HFkalenderen.no for aktiviteter i øyregionen