Selger kroa i kjeila etter knappe to års eierskap

Jan Ingar Berge og Harald Aursøy har bestemt seg for å selge Kjeila Kro og Gjestgiveri igjen.

Aursøy og Berge overtok kroa (tidligere Sjøblomsten) fra de tidligere driverne Sigurd Smolan og Baard Sæther da eier Karl Ove Bjørnstad la bygget ut for salg. De nye eierne åpnet driften i juni 2015.

- Vi er jo to gamlinger som har holdt på, så nå håper vi at noen andre vil ta over. Kanskje noen som er litt yngre, og med ekstra pågangsmot, sier Jan Ingar Berge til froya.no, som først omtalte salget.

Eiendommen nesten innerst i havna på Mausund er lagt ut for salg for 2 millioner kroner. I følge annonsen er bygget på 800 kvadratmeter i tre etasjer, og inkluderer kai og flytebrygger. Berge og Aursøy markedsfører øya og bygget med at det årlig er Utihavetfestivalen på Mausund, at Oda-spelet arrangeres annethvert år og at det jobbes for å få bygd en folkehøgskole i området.

- Den største himmelen jeg noensinne har sett Truls Lorentzen vil ha både i pose og sekk ved å bo mest på Mausund, og litt i byen.

Driverne Harald Aursøy og Jan Ingar Berge brukte en uke på å bestemme seg for å starte opp Kjeila da kroa kom for salg i 2015. Berge pensjonerte seg fra offshorejobben og flyttet med kone til Mausund.

- Vi ønsker å lage et tilbud til lokale og utlendinger, fortalte Berge til lokalavisa Hitra-Frøya ved oppstarten - og la til at "utlendinger" er alle som ikke kommer fra Mausund.

Berge og Aursøy tok over lokalene til Sjøblomsten nesten innerst i havna på Mausund. De har hatt 11 rom til utleie og et nytt konferanselokale på loftet med plass til 40-50 personer