Slik skal eierløse katter håndteres

Hitra formannskap har behandlet en såkalt lokal kommunikasjonsveileder, som skal brukes når kommunen får henvendelser om eierløse katter.

Bakgrunnen for en slik veileder er at kommunen får mange henvendelser angående katter som er til sjenanse eller som lider og burde vært tatt hånd om.

Veilederen slår fast at kommunen kun har et ansvar dersom katter utgjør et helsemessig problem, og at det da er kommunehelsetjenestens ansvar.

Veilederen oppsummerer katteeiers og det offentliges ansvar slik:

Eiers plikt:

• Ansvaret for dyr ligger i utgangspunktet alltid hos eier. Finnes det en eier, skal denne følge opp situasjonen.

• Den som ved egen beslutning/handling gir en katt omsorg og dermed skaper et avhengighetsforhold for katten, gjør seg selv til ansvarlig for katten.

• Alle har en hjelpeplikt når de finner dyr som lider. Kommer en over et dyr som lider, skal en hjelpe dyret så langt en kan, og evt. melde fra til eier, alternativt veterinær eller politiet dersom eier ikke er kjent, jfr. dyrevelferdslovens § 4.

Offentlig ansvar:

• Derom dyr vurderes å være utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende tilsyn og stell, har man varslingsplikt til politiet eller Mattilsynet, jfr. dyrevelferdslovens § 5.

Mattilsynet skal følge opp saker der det er mistanke om omsorgssvikt og/eller mishandling.

• Den som finner en tilsynelatende hjemløs katt som er syk eller skadet, skal kontakte privatpraktiserende veterinær eller Mattilsynet for videre oppfølging og evt. avliving.

• Dersom katter utgjør et ordensproblem, skal lokalt politi varsles.

• I de tilfellene der katter utgjør et helsemessig problem, skal dette tas med kommunehelsetjenesten.

