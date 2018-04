Kilder: De fortsetter i fiskeriledelsen av landet

Havbruk

Per Sandberg skal ikke overta som justisminister, en rolle han har hatt i tillegg til jobben som fiskeriminister etter at Sylvi Listhaug ble tvunget til å gå av før påske. I stedet er det Frp-veteranen Tor Mikkel Wara som blir ny justisminister, ifølge kilder til de største mediehusene i Norge, blant andre NRK.

Statsminister Erna Solberg har varslet at hun ikke ser for seg andre rokkeringer i Regjerningen nå, siden det er kort tid siden forrige rokkering (da Venstre gikk inn i regjerning i januar). Dermed tyder alt på at Per Sandberg går tilbake som fiskeriminister på heltid. Her har han siden tiltredelsen hatt hitterværingen Roy Angelvik ved sin side som statssekretær.

Helt inn til slutten var Angelvik usikker på om han fikk fortsette Vi har tatt en prat med statssekretær Roy Angelvik om den nye “dobbeltjobben”, om #metoo, reisinga, læringskurven og kontakten med havbruks-miljøet på Hitra og Frøya.

Det er ventet at den nye justisministeren vil bli utnevnt i et ekstraordinært statsråd onsdag ettermiddag.