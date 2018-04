Ser treårig laksefest etter rekorddag på børsen

Havbruk

Etter lang og grundig skepsis tror Nordea Markets nå på en ellevill og langvarig laksefest.

Laks slo følge med olje og stormet frem på Oslo Børs tirsdag. Positive signaler fra Kina i den pågående handelsdisputten med USA, parret med en oljepris som nærmer seg 71 dollar fatet, fikk fart på sakene. Grieg Seafood, Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, SalMar, NRS og Salmones Camanchaca satte alle ny all time high på en dag der Oslo Børs’ totalindeks steg med saftige 1,8 prosent, skriver iLaks.no

Flesker til

Som iLaks rapporterte tirsdag, kastet Nordea Markets kortene og gikk fra salg til kjøp på lakseaksjene. Meglerhuset, som spådde en snittpris på 48 kroner for 2018 og 2019 tilbake i desember, flesker nå til med en prisforutsetning på 60 kroner kiloet i 2018, 2019 og 2020.

«Vår observasjon er at priser under seks euro pr kilo ser ut til å være en vesentlig katalysator for etterspørselen», heter det i en analyseoppdatering gjengitt av TDN Finans.

Salto

Som følge av endringene i lakseprisestimatene, heves også estimatene for driftsresultatene for selskapene Nordea Markets dekker med hele 40 prosent i snitt over perioden. Og de fleste anbefalinger oppgraderes, fra salg til kjøp, som en følge av dette.

Inntjeningsøkningen ga ekstreme utslag på kursmålene til Nordea; særlig på Grieg Seafood (fra 55 til 100 kroner), Marine Harvest (110 til 185 kroner), NRS (130 til 220 kroner) og Salmones Camanchaca (fra 57 til 70 kroner).