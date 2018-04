Rettsaken mellom Reppe og NSL er i gang

Havbruk

Rettssaken mellom Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Frode Reppe startet i går (mandag 16. april)

Reppe, som var fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i NSL, ble i fjor oppsagt fra sin stilling. Dette skyldes blant annet etter flere omstridte og hemmelige fremstøt mot politisk ledelse i Fiskeridepartementet.

Sentralt her var den såkalte e-postskandalen der Dagbladet avslørte at feilsendt e-post fra Reppe som var ment til fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statssekretær Roy Angelvik, havnet på avveie.

Frode Reppe mente oppsigelsen var usaklig, og gikk derfor til sak mot sin tidligere arbeidsgiver.

- Uforsvarlig arbeidsmetodikk

I sluttinnlegget som ble levert før hovedforhandlingen, gikk NSL hardt ut mot Reppe.

Det står blant annet at «Reppe har benyttet en arbeidsmetodikk som har vært uforsvarlig og uprofesjonell og påført NSL et svært negativt omdømme. Det vises til at Reppe – uten forankring hos styret eller Oppdrettsutvalget – har valgt å kommunisere på en måte som gir inntrykk av at NSL forsøker å påvirke den politiske ledelsen uten at det skal kunne spores tilbake til organisasjonen.»

– Denne beskrivelsen tar vi sterk avstand fra. Vi kommer til å føre en betydelig vitneførsel på dette temaet, sa prosessfullmektig Nina G. Sandnes i Kluge Advokatfirma til Adressavisen. Hun representerer Frode Reppe.

Totalt åtte dager er satt av til rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett hvor blant annet tidligere arbeidsminister og nå sjef i NSL, Robert Eriksson, er et av vitnene.