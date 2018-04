Reppe-advokat: – Fullstendig usaklig

Havbruk

Frode Reppes advokat, Nina Gundersen Sandnes, går hardt ut mot Robert Erikssons manglende undersøkelser om Reppes arbeidsforhold under tidligere ledelse.

Torsdag er siste dag i arbeidsrettssaken mellom fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Frode Reppe fra Frøya, og NSL.

I Reppe-advokat Gundersen Sandnes sitt sluttinnlegg, kritiserte hun Erikssons manglende grunnlag for å ta avstand fra Reppes arbeidsmetoder.

– Reppe kjente seg dolket i ryggen. Arbeidsgiver lot Reppe ta støyten for handlinger som var klarert med tidligere ledelse, sa Gundersen Sandnes. Hun pekte med det på den mye omtalte epost-saken, der Frode Reppe sende e-poster til Per Sandbergs private epost-adresse.

Disse epostene skal daværende dagleg leder Svein Reppe ha vært kjent med. Svein er bror til Frode. Svein Reppe annonserte at han gikk av med pensjon i mars i fjor, mens Eriksson kom inn som administrerende direktør bare månader senere.

– Ingen unnskyldning!

– Eriksson hadde trukket en rekke slutninger da han sendte eposten til Reppe 12. juli, sa Gundersen Sandnes. Blant slutningene var at dette er arbeidsmetoder NSL ikke skal vere kjent med, og at de var med på å bygge ned omdømmet til organisasjonen.

Hun er sterkt kritisk til at Svein Reppe, som la premissene for Frodes arbeidshverdag, ikke ble kontaktet av Eriksson for klartlegging av Frodes faktiske arbeidsforhold. Leder i oppdrettsutvalget, Svein-Gøran Knutsen, nevnte inhabilitet da han forklarte seg i retten onsdag.

– Påstander om inhabilitet er fullstendig usaklig, og det kan på ingen måter brukes som unnskyldning for å unngå arbeidsgivers plikt til relevant undersøking, sa Gundersen Sandnes.

– Husker ikke

Styremedlemmene Kjetil Holen og nevnte Knutsen ble grillet om nettopp dét da de vitnet i saken onsdag.

– Ble styret orientert om hvorvidt Eriksson hadde sjekket fakta med tidlegere dagleg ledar, Svein Reppe? spurte Gundersen Sandnes.

– Jeg forsøker å tenke etter. Det var mye som ble diskutert og snakket om. Det kan godt hende, men jeg husker ikke spesifikt, svarte Kjetil Holen, daglig leder i Knutstad & Holen. Han vitnet via telefon.

– Er det relevant å konferere med tidlegere daglig leder?

– Ja, det vil vere naturlig. Samtidig har jeg oppfattet Eriksson som rimelig grundig.

– Hva bygger du det på?

– I forhold til faktasjekk, så var han grundig med oss som satt i styret.

– Stilte styret spørsmål om Reppe sin framgangsmåte var forent med daglig leder (Svein Reppe)?

– Jeg husker ikke.