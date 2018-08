Bestiller ny servicebåt med batterihybrid

Havbruk

Frøy Vest Rederi, som er en del av Frøy-gruppen, har kontrahert en 20 meter servicebåt hos Sletta Verft i Mjosundet i Aure. Båten skal etter planen leveres tredje kvartal 2019 og blir verftets bygg nr.176.

Selskapene i Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling AS

Båten er av typen Coastcat 20W og designet av Tomra Engineering. Den er utrustet med det siste innen teknologi for avanserte service operasjoner spesielt rettet mot havbruksnæringen, får stor løftekapasitet og mye dekksutstyr.

Batterihybrid

For å tilfredsstille fremtidige miljøkrav blir det installert diesel elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en betydelig batteripakke som vil være den største batteripakken installert på større servicebåter til nå.

Godt år for Gåsø Gåsø-konsernet tjente 145 millioner kroner på driften av selskapene i fjor. Omsetningen ble nærmere 817 mill. kroner, og hovedaksjonær Helge Gåsø er fornøyd.

- Med en kapasitet på 170kWh, vil dette bidra til betydelig redusert utslipp av miljøgasser, lavere drivstofforbruk og bedre komfort, opplyser Sletta Verft.

Frøy Vest Rederi er godt fornøyd med avtalen.

- Vi er svært fornøyd med å kunne velge Sletta Verft i sterk konkurranse med flere norske og utenlandske verft. Sletta er konkurransedyktig på pris og vi har lange og gode erfaringer med dem. De kjenner oss godt, og vet hvilke strenge krav vi stiller til kvalitet, prosjektgjennomføring og leveringspresisjon. Det var også viktig for oss å finne et verft som er kapable til å bygge en høgteknologisk båt i samarbeid med gode leverandører, sier daglig leder i Frøy Vest Rederi, Joar Gjerde.

Her er de 10 største servicebåtrederiene Troner fortsatt på toppen To av øyregionens bedrifter inne i ti på topp

- En av våre aller største kunder

Og Aurebedriften ser fram til å ta fatt oppdraget.

- Vi er stolte og glade for at Frøy Vest Rederi og Frøygruppen atter en gang har gitt oss tillit og plassert dette nybygget hos oss. Frøygruppen er en av våre aller største kunder, som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Det blir ellers ekstra interessant å ta fatt på dette nybygget som inkluderer en batterihybrid løsning, sier daglig leder Kåre Sletta ved Sletta verft.