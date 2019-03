Høyres landsmøte sa nei til ny havbruks-skatt

Havbruk

Høyres landsmøte har sagt nei til et av de store stridstemaene i norsk havbruk de siste månedene; grunnrenteskatt på havbruk.

- Dette er en viktig seier for Trøndelag Høyre, sier fylkespartiets Henrik Kierulf til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Det er svært viktig at Høyre nå har sagt nei til innføring av grunnrenteskatt på havbruk og fiskeri. Det betyr mye for lokal verdiskapning og arbeidsplasser i Trøndelag. En grunnrenteskatt ville ha bidratt til å redusere konkurransekraften og truet veksten og etablering av flere arbeidsplasser langs kysten. Jeg er glad for at Trøndelag Høyre sammen med flere har fått Landsmøte med på å si nei til nye skatter på en viktig næring, sier Kierulf.

I 2015 vedtok Stortinget å innføre et såkalt havbruksfond, etter mange års kamp fra havbrukskommunene om å innføre produksjonsavgift på lakseproduksjonen Havbruksfondet fikk sine penger fra oppdrettsselskapenes betaling for nye konsesjoner. Men regjeringen har også oppnevnt et utvalg for å utrede et nytt system for beskatning av havbruk, en såkalt grunnrenteskatt, noe som har fått politikere for å frykte for Havbruksfondets eksistens, og havbruksselskapene til å frykte en ny beskatning.

- Høyres nei til grunnrenteskatt på sjømatnæringen er et tydelig signal for å legge til rette for økt sjømatsatsing. Politikerne ser at dersom vi skal skape større verdier, så er en ekstra skatt et feilsteg, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge som en kommentar til beslutninga til Høyres landsmøte i helga.