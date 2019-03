Også Frp avviser ny lakse-skatt

Havbruk

Landsstyret i Fremskrittspartiet sa i helga nei til å innføre ressursrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringene. Det samme gjorde landsmøtet til Høyre.

- Fremskrittspartiet vil ikke pålegge sjømatnæringer nye særskatter og avgifter som svekker konkurranseevnen, men ønsker heller å sikre kystkommunene inntekter fra havbruksnæringa ved å videreutvikle Havbruksfondet, skriver partiet i en pressemelding

- Vi skal heie på vekstnæringen langs kysten, ikke skatte den ihjel, sier Frps fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt.

- Vi trenger ingen ny beskatning av fiskerinæringen. Frp er et parti som vil ta hele landet i bruk gjennom gode rammevilkår og smarte løsninger, ikke gjennom subsidier og nye krav. Derfor sier vi et klart NEI til ressursrenteskatt for fiskeriene. Fiskerinæringen reguleres kraftig nok som det er, blant annet gjennom deltakerloven, fiskeslagslagsloven, havressursloven og kvoter. Når vi i tillegg ser at bestandene på våre viktigste fiskeslag er på vei ned, er ikke dette riktig tidspunkt for å vurdere økt skatt på fiskerinæringen, sier Strifeldt.